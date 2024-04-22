Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 76,96 puanlık bir artışla 9.770,42 puana çıktı ve toplam işlem hacmi 52,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti, buna karşın holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 5,07 ile finansal kiralama faktoring oldu, en çok değer kaybeden ise yüzde 2,03 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlama zamanına dair belirsizliklerin küresel pay piyasalarında varlık fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini belirtti. Bu hafta yoğun veri gündemi ve ABD’nin büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının açıklanması bekleniyor, bu da yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Öğleden sonra, ABD’deki Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi’ndeki tüketici güven endeksi verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.