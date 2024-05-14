Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Öğlen 13.00 itibarıyla endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 40,62 puan ve yüzde 0,40 artarak aynı puana yükseldi. Dünkü kapanışını 10.055,98 puanda gerçekleştiren endeks, bugüne 42,63 puan ve yüzde 0,42’lik bir artışla 10.098,61 puandan başlangıç yaptı. Endeks, sabah seansında en düşük 10.036,41 ve en yüksek 10.145,43 puan aralığında işlem gördü.

Günün ilk yarısında, hizmet sektörü endeksi yüzde 0,47, finans endeksi yüzde 0,34 ve sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,90 gerileme yaşadı. BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 51’i değer kazanırken, 48’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri sırasıyla Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Sasa Polyester oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda, 18 Şubat 2026 vadeli gösterge tahvilin bugünkü işlemlerinde, saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,87, bileşik getirisi ise yüzde 42,65 olarak kaydedildi.

Uluslararası döviz piyasalarında, saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 156,40 seviyelerinde işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasasında, dolar 32,2680 Türk Lirası’ndan, euro ise 34,8290 Türk Lirası’ndan alıcı buluyor.

Altın fiyatları uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla ons başına 2.346 dolar seviyesinde, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle 83 dolar seviyesinden işlem görüyor.