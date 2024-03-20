Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi

Öğle vakti boyunca yükseliş trendinde ilerleyen endeks, saat 13.00’de önceki kapanışın 9,94 puan üzerine çıkarak 8.939,82 puana erişti. İşlem hacmi toplamda 44 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık sektörü endeksi yüzde 0,12 düşüş yaşarken, holding endeksi yüzde 0,13 artış gösterdi. Sektör endeksleri içinde en çok kazancı yüzde 2,48 ile bilişim sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise %1,86 ile spor sektörü yaşadı.

Küresel piyasalarda, bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar mercek altında. Risk iştahı kısıtlı olmakla birlikte olumlu bir eğilim gösteriyor.

Para piyasalarında yapılan fiyatlamalar, Fed’in politika faizini değiştirmeyeceğine işaret ediyor. Politika metninden ve Powell’ın yapacağı açıklamalardan çıkacak işaretlerin piyasa yönü üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

Makroekonomik verilerin son zamanlarda enflasyon kaygılarını artırdığına dikkat çeken analistler, Fed’in bu verileri nasıl yorumladığına dair ipuçlarının, gelecekteki adımlar için önem taşıdığını belirtiyorlar.

Teknik analiz açısından, analistler BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.200 puanların direnç noktaları, 8.800 ve 8.700 puanların ise destek seviyeleri olarak öne çıkardılar.