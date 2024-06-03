Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa oranla 42,69 puan ve yüzde 0,41 artışla 10.443,16 seviyesine yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,98 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Endeks, TSİ 11.00’de 10.420 seviyesinde yatay bir seyir sergiliyor.

Ayrıca bugün TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 75,45 seviyesinde gerçekleşti.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 azalarak 10.400,48 seviyesinden kapattı.

Bugün yurt içinde ayrıca imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.