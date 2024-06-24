Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi cuma günkü kapanışa göre 20,29 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.791,65 puandan yeni haftaya giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran finansal kiralama faktöring, en çok kaybettiren ise tekstil ve deri oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, cuma günü dalgalı bir seyir izledi. Endeks günü 10.771.36 puandan kapadı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına neden olduğunu belirten analist, ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi. Ekonomistler arasında yapılan ankette, Para Politikası Kurulu'nun faizin yüzde 50'de sabit bırakılabileceği bekliyor.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.