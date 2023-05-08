Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,74 artışla 4.433,26 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,50 puan ve yüzde 0,74 değer kazanarak 4.433,26 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,92 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,84 ile tekstil oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,86 değer kaybederek günü 4.400,76 puandan kapattı.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi.

Analistler, ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, ülkede cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.360 ve 4.300 seviyelerinin destek, 4.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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