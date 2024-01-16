Borsa ikinci iş gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 19,10 puan artışla 8.063,12 puandan haftanın ikinci iş gününe başladı.

BIST 100 endeksinde hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi günü yükselişle başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,68 ile inşaat oldu. Spor endeksi ise en çok gerileyen sektör oldu.

Borsa İstanbul dün alış ağırlıklı seyir izleyen BIST 100 endeksi yünü yüzde 0,72 değer kazancıyla 8.044 puandan tamamlamıştı.

Analistlerin bugün gündeminde Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri olacak. Küresel pay piyasalarında ise Merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler, Orta Doğu'da tırmanan gerilim devam eden gerginlik analistlerin odağına yerleşecek.

Bu arada BDDK bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin gelelcek yılın başında enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini bildirdi.

Bugün yurtdışında, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ile New York Fed imalat endeksi verileri takip edilecek. BIST 100 endeksinde ise8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.