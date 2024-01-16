Dikkat dikkat! Yola çıktı geliyor. İstanbul'un üstüne çökecek hücrenin görüntüsü açıklandı

Havaların soğumasıyla karın ne zaman yağacağı merak konusu oldu. Windy Map görsellerine göre, Perşembe ve Cuma gününden itibaren fırtına ve yağmur İstanbul’u vuracak.

Cumartesi sabahı Trakya’dan gelecek olan fırtına ve kar İstanbul’u esiri altına alacak.

Cuma sabah saatlerinde başlayacak olan yağmur akşama doğru saat 18.00 ve 19.00’dan itibaren büyük bir fırtına ile devam edecek.

CUMARTESİ SAAT 19.00'A DİKKAT!

Ertesi gün yani Cumartesi ise hafif kar yağışı, yağmur ve fırtına devam edecek. Saat 19.00’dan sonra ise kar İstanbul’a çökecek.

Öte yandan fırtına şiddetinin 7 ila 20 arasında değiştiği görülüyor. Pazar sabahı İstanbul karın etkisinde olacak.

Pazartesinden itibaren ise tüm yurt, tüm Anadolu'da kar yağacak.

Ancak Meteoroloji’ni tahminlere göre, bu hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. AKOM'un yayınladığı raporda da cumartesi sadece yağmur ve fırtına bekleniyor.

Bakalım Windy’nin görüntüsü gerçeğe dönüşecek mi.

İŞTE O GÖRSELLER:

CUMA SAAT 18.00

CUMA SAAT 16.00

CUMA SAAT 21.00

CUMA SAAT 23.00

CUMARTESİ SABAH

CUMARTESİ SABAH

CUMARTESİ GECE

PAZAR GÜNLERİ