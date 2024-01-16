Dikkat dikkat! Yola çıktı geliyor. İstanbul'un üstüne çökecek hücrenin görüntüsü açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Dikkat dikkat! Yola çıktı geliyor. İstanbul'un üstüne çökecek hücrenin görüntüsü açıklandı
Windy Map’te yayınlanan hava durumu görüntülerine göre, Cuma günü başlayacak fırtına ve yağmurun ardından büyük bir hızla İstanbul’a ve tüm yurda kar yağacak.

Havaların soğumasıyla karın ne zaman yağacağı merak konusu oldu. Windy Map görsellerine göre, Perşembe ve Cuma gününden itibaren fırtına ve yağmur İstanbul’u vuracak.

Cumartesi sabahı Trakya’dan gelecek olan fırtına ve kar İstanbul’u esiri altına alacak.

Cuma sabah saatlerinde başlayacak olan yağmur akşama doğru saat 18.00 ve 19.00’dan itibaren büyük bir fırtına ile devam edecek.

CUMARTESİ SAAT 19.00'A DİKKAT!

Ertesi gün yani Cumartesi ise hafif kar yağışı, yağmur ve fırtına devam edecek. Saat 19.00’dan sonra ise kar İstanbul’a çökecek.

Öte yandan fırtına şiddetinin 7 ila 20 arasında değiştiği görülüyor. Pazar sabahı İstanbul karın etkisinde olacak.

Pazartesinden itibaren ise tüm yurt, tüm Anadolu'da kar yağacak.

Ancak Meteoroloji’ni tahminlere göre, bu hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. AKOM'un yayınladığı raporda da cumartesi sadece yağmur ve fırtına bekleniyor.

Bakalım Windy’nin görüntüsü gerçeğe dönüşecek mi.

İŞTE O GÖRSELLER:

CUMA SAAT 18.00

8a3fff9b-d4d9-4892-bd3e-888f71801ab9.jpg

CUMA SAAT 16.00

cuma-16.jpeg

CUMA SAAT 21.00

cuam-21.jpeg

CUMA SAAT 23.00

23.jpeg

CUMARTESİ SABAH

5-001.jpeg

CUMARTESİ SABAH

6-001.jpeg

CUMARTESİ GECE

1.jpeg

PAZAR GÜNLERİ

2-001.jpeg

7.jpeg

4.jpeg

3.jpeg

İlgili Haberler
Borsa ikinci iş gününe yükselişle başladı
Borsa ikinci iş gününe yükselişle başladı
Meteoroloji 10 ilde yaşayanları uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli olun
Meteoroloji 10 ilde yaşayanları uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli olun
Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı
Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı
İstanbul’da önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? AKOM açıkladı
Kar çok şiddetli gelecek. Meteoroloji 7 il için sarı ve turuncu uyarı yaptı
Son Haberler
Borsa ikinci iş gününe yükselişle başladı Ekonomi
Borsa ikinci iş gününe yükselişle başladı
Balgam atmaya yardımcı oluyor. Boğaz ağrılarına birebir. Mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Balgam atmaya yardımcı oluyor. Boğaz ağrılarına birebir. Mucize ot ortaya çıktı
16 Ocak Salı TV yayın akışında neler var? 16 Ocak Salı hangi diziler var? Magazin
16 Ocak Salı TV yayın akışında neler var? 16 Ocak Salı hangi diziler var?
Otomobil park halindeki araçlara çarptı Gündem
Otomobil park halindeki araçlara çarptı
Muslera penaltı öncesi sağına mı işaret etti? Herkes sosyal medyada bu iki görüntüyü konuşuyor Spor
Muslera penaltı öncesi sağına mı işaret etti? Herkes sosyal medyada bu iki görüntüyü konuşuyor
Cilt sağlığı açısından da birçok faydası var. Egzamaya birebir. Bu ot başka ot Şifalı Bitkiler
Cilt sağlığı açısından da birçok faydası var. Egzamaya birebir. Bu ot başka ot