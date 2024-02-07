Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi düne göre 42,96 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 8.912,11 puana çıkarak, yeni güne rekorla başladı.

BIST 100 endeksinde hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi güne yükselişle başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile bilişim oldu. Sektör endeklerinden tek kaybettiren ise yüzde 0,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yükseliş eğilimini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü 8.869,14 puandan tamamladı rekor kırdı.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.