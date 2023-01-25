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Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 değer kaybederek günü 5.297,77 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 18:31
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Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
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AA'da yer alan habere göre, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 112,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,17 ve holding endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,71 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yurt içinde ayrıca bilanço sezonunun da başlayacağını ifade eden analistler, yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları, TCMB'nin açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporunun piyasaların odağında bulunacağını aktardı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, ve yeni konut satışlarının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 seviyesinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 sonunda orta noktası yüzde 22,3 olmak üzere, yüzde 17,7 ile yüzde 26,9 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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