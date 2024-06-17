THY Baruthane Pilavcısını uçuşlardan 1 yıl men etti. Bunlar rahatsız olmalı ve tedavi edilmeli

Düzenleme: Kaynak: AA
THY Baruthane Pilavcısını uçuşlardan 1 yıl men etti. Bunlar rahatsız olmalı ve tedavi edilmeli

Türk Hava Yolları (THY), "Baruthane Pilavcısı" olarak bilinen Nedim Şahin'e, uçakta yanında getirdiği pilavı yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından kara listeye aldı.

"Baruthane Pilavcısı" olarak bilinen sosyal medya fenomeni İşletmeci Nedim Şahin, Türk Hava Yolları (THY) uçağında sunulan ikram yerine kendi markasına ait pilavı tercih etti.

Şahin o anları cep telefonu ile videoya çekerek sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

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Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şirket, marka değerini zedelediği gerekçesiyle Şahin'i kara listeye aldı. Şahin, 1 yıl boyunca THY'den bilet satın almasını yasakladı.

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ŞIRDANCI MEHMET DE CEZA ALMIŞTI

Şahin'in cezası sonrası akıllara 15 Haziran 2023 tarihinde, "Şırdancı Mehmet" olarak bilinen Mehmet Sur, THY uçağında yemek servisi sonrasında tişörtünün içinden çıkardığı iki şırdanı yediği anlar geldi.

Bu anları sosyal medya hesabında paylaşan Sur'un davranışı, THY tarafından marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle cezalandırılmıştı.

THY, Sur'a 6 ay boyunca bilet satmama kararı aldı.

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