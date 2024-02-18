Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta neler yaşandı?

1-) Dolar kuru rekor Tazeledi

Dolar/TL kuru bu rekor tazeledi. Dolar/TL kuru 38.85 TL’yi aşarak yeni bir rekor tazeledi.

TCMB yılsonu dolar/TL beklentisi revize edildi. Bir önceki anket döneminde beklenti 40,00 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL oldu. Sene sonu döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 40,64 TL iken, bu anket döneminde 41,15 TL olarak gerçekleşti.

2-) İşsizlikte gerileme

Yurtiçinde aralık ayı işsizlik rakamları takip edildi. İşsizlik oranı 8.8 ile gerileme kaydetti. Genç nüfusta ise işsizlik oranı ise 15,5’e düştü.

3-) Emekli ikramiyeleri belli oldu

Gündemin sıcak konularından olan emekli ikramiyeleri bu hafta açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlerdir merak konusu olan emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin TL olduğu müjdesini duyurdu.

4-) Enflasyon beklentileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının bir araya gelerek gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu beklentisi için enflasyon beklentisi yüzde 37,78 seviyesine geriledi.

5-) Bütçe 2024’e açıkla başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilerine göre ocakta merkezi yönetim bütçesinin 150,7 milyar TL açık verdiği belirtildi. Ocak 2023 tarihinde ise bütçenin 32,2 milyar TL açık verdiği açıklanmıştı. Faiz giderleri yüzde 466,9 artış göstererek 121,1 milyar TL oldu ve bütçe açığı artışında önemli unsur oldu.

6-) Benzine zam yapıldı

Motorine zamdan sonra benzine de bu hafta zam yapıldı. Bu hafta benzine 1,79 TL zam yapılması sonrası rekor seviyeye ulaştı.

7-) Bitcoin 50 bini aştı

Kripto paralar Şubat ay9ına pozitif başlangıç yaptı. Bitcoin ETF’leri düzenli girişlerin yapılması kripto paraları yukarı yönlü destekledi. Lider kripto para birimi Bitcoin, 52.844 dolar seviyesine kadar ulaştı.