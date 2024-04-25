Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 9.716,77 puandan kapandı

Güne 9.753,97 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.664,45 ve en yüksek 9.826,85 puanı gördü.

Diğer endekslerdeki durum ise şöyle:

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 45,21 puan ve %0,43'lük bir kayıpla 10.481,20 puandan kapandı.

Mali endeks %0,84, teknoloji endeksi %1,28 değer kaybetti.

Sanayi endeksi %0,31, hizmetler endeksi %1,02 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaparken, 45'i geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Zorlu Enerji AŞ ve Tüpraş yer aldı.

Altın piyasasında ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2.330 dolar seviyesinde işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı %2,4 artışla 2.508.500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi %40,77, bileşik getirisi ise %44,92 olarak gerçekleşti.

TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4519 lira, satışta 32,5820 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2490, dolar/yen paritesi ise 155,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %0,7'lik bir azalışla 86,5 dolardan işlem görüyor.