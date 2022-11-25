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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02'lik sınırlı düşüşle 4.857,09 puandan başladı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 10:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,02'lik sınırlı düşüşle 4.857,09 puandan başladı

Borsa güne yatay başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,12 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 4.857,09 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,48'le madencilik, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekmesinin ardından yüzde 0,08 değer kazanarak 4.858,21 puan ile tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 4.939,73 puana taşıdı.

Öte yandan dün TCMB, mevduat gelişimini destekleyecek adımlarına bir yenisini ekledi. Buna göre bankalar için dönüşüm oranlarına göre farklılaşan komisyon uygulamasına son verilirken, mevduatlardaki Türk lirasının payına göre değişen oranlarda komisyon alınması kararlaştırıldı.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon ikilemi ile hafta boyunca hakim olan karışık seyrin bugün de devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu ile piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kredi notu değerlendirme raporunun takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Almanya'da büyüme verisi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, ABD piyasalarının Şükran Günü tatili dolayısıyla erken kapanacağını anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.950 seviyelerinin direnç, 4.800 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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