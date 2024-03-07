Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61'lik artışla 8.797,54 puandan başladıktan sonra gün içinde en düşük 8.797,54, en yüksek 9.054,18 puanı gördü.

Gün sonunda ise 309,6 puanlık artışla önceki kapanışa göre yüzde 3,54'lük bir artışla 9.054,18 puandan kapandı.

Sektör endekslerine bakıldığında mali endeksin yüzde 3,95, hizmetler endeksinin yüzde 3,32, teknoloji endeksinin yüzde 5,05 ve sanayi endeksinin yüzde 3 değer kazandığı görüldü.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 334,08 puan ve yüzde 3,61'lik bir artışla 9.581,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaparken, 3'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altın fiyatları da hareketliydi. Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.152 dolar seviyesindeydi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,5 artışla 2 milyon 318 bin liraya yükseldi.

TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,7546 lira, satışta 31,8818 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 31,6390 lira, satışta 31,7658 lira düzeyindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2760, dolar/yen paritesi ise 148,3 seviyesindeydi.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 düşüşle 81,9 dolardan işlem görüyordu.

İlgili Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
Son Haberler
Marketten aldığı irmik sıcak su dökülünce plastiğe dönüştü. Halk böyle zehirleniyor Gündem
Marketten aldığı irmik sıcak su dökülünce plastiğe dönüştü. Halk böyle zehirleniyor
TİKA, Filistinlilere 400 sefertası dağıttı Dünya
TİKA, Filistinlilere 400 sefertası dağıttı
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi Gündem
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
Çorlu’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Yerel Haberler
Çorlu’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Abdülkadir Ömür İngiltere'de fark yarattı. Herkes onu konuşuyor Spor
Abdülkadir Ömür İngiltere'de fark yarattı. Herkes onu konuşuyor
Tesla'dan Türkiye'ye müjdeli haber. Önce Türkiye'ye gönderecek Otomotiv
Tesla'dan Türkiye'ye müjdeli haber. Önce Türkiye'ye gönderecek