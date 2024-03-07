Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

Gün sonunda ise 309,6 puanlık artışla önceki kapanışa göre yüzde 3,54'lük bir artışla 9.054,18 puandan kapandı.

Sektör endekslerine bakıldığında mali endeksin yüzde 3,95, hizmetler endeksinin yüzde 3,32, teknoloji endeksinin yüzde 5,05 ve sanayi endeksinin yüzde 3 değer kazandığı görüldü.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 334,08 puan ve yüzde 3,61'lik bir artışla 9.581,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaparken, 3'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altın fiyatları da hareketliydi. Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.152 dolar seviyesindeydi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,5 artışla 2 milyon 318 bin liraya yükseldi.

TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,7546 lira, satışta 31,8818 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 31,6390 lira, satışta 31,7658 lira düzeyindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2760, dolar/yen paritesi ise 148,3 seviyesindeydi.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 düşüşle 81,9 dolardan işlem görüyordu.