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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 değer kazanarak 5.468,83 puana yükseldi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 14:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kazandı 5.468 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,45 puan değer kazanarak 5.468,83'e çıktı. Toplam işlem hacmi 48,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,24 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,64 ile gıda, içecek oldu.

Analistler, dünya genelinde para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle küresel piyasaların negatif bir seyir izlediğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Banka'nın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 79'a yükselirken, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda da 25 baz puan faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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