9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Seçimden sonra borsada neler olacak? Herkes tedbirini şimdiden alsın

Seçimden sonra borsada neler olacak? Herkes tedbirini şimdiden alsın

Seçime kadar olan sürede ve seçimden sonra borsada neler olacak? Peki, seçimlerden sonra hisse senedi piyasalarını ne bekliyor?

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 10:36
Takip Et

Seçimden sonra borsada neler olacak? Herkes tedbirini alacak

Seçimden sonra borsada neler olacak? Herkes tedbirini şimdiden alsın
+
Aa
-

Seçim günü olan 14 Mayıs’a kadar borsada hareketleri seansların süreceğini söyleyen Dünya gazetesinden Ufuk Korcan, iktidarın değiştiği durumda ve değişmediği durumda piyasanın nasıl şekilleneceğini anlattı.

Dünya gazetesinden Ufuk Korcan'ın yazısından ilgili kısım şu şekilde:

Piyasalar yeni yılla beraber oldukça hareketli. Geçen yıl yüzde 200’e yakın yükselen Borsa İstanbul’da yatırımcılar yılbaşından bu yana umduğunu bulamadı. Endekste deprem felaketine kadar iki kez yüzde 20’ye yakın düşüş oldu. Ardından deprem felaketi yaşandı ve bir dizi önlemle ‘ek talep’ yaratıldı.

Son günlerde de Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik yaşananlar siyaseti yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Seçimler tersi bir gelişme olmazsa 14 Mayıs’ta yapılacak. Yani önümüzde iki ay gibi bir süre var. Bu süreçte seçimlerin sonucuna yönelik beklentiler borsada alınıp satılacak. Dolayısıyla hareketli seanslar sürecek.

İKTİDAR DEĞİŞMEZSE

Peki, seçimlerden sonra hisse senedi piyasalarını ne bekliyor? Bu sorunun yanıtını seçim sonuçlarının ne şekilde olacağına yönelik ihtimallere göre bakalım. Mayısta göreve gelecek hükümetin atacağı adımlar, ekonomi politikaları piyasaların da seyrini belirleyecek. Mevcut yönetimin devamı durumunda ekonomi politikalarında bir değişiklik beklenmiyor.

Düşük faiz ortamı, bir süre daha yüksek enflasyon ve ‘kontrollü’ dolar kuru… Bu durumda tasarruflarını enflasyon karşısında korumak isteyenler için yine hisse senedi piyasası ön plana çıkabilir. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının ne kadar süre ile devam edeceği de kritik öneme sahip. Çünkü kur riskini almak istemeyen çok sayıda tasarruf sahibi KKM’de duruyor.

MİLLET İTTİFAKI KAZANIRSA…

Seçimleri Millet İttifakı’nın kazanması durumunda ise mevcut politikaların terk edileceği, KKM uygulamasına son verileceği açıklanmıştı. Enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarına gidilmesi borsa için ilk bakışta negatif etki olarak değerlendirilebilir.

Mevduat faizlerinin cazibesinin artması hisse senedinden bu tarafa bir kayışın önünü açacaktır. Ancak ekonomi politikalarındaki değişiklik tarihin en düşük seviyelerine inen yabancı payında yukarı yönlü harekete neden olacağı görüşü hakim. Yani faiz artışının yaratacağı satış baskısı artabilecek yabancı alımlarıyla dengelenebilir.

Seçimlere kadar olan süreçte Türkiye’den çıkmış bazı yabancıların eskisi kadar olmasa da portföylerine bir miktar Türk hissesi koyabilir. Kısaca 2 aylık süreçte Türkiye Varlık Fonu’nun, devlet katkılı BES fonlarının ve yabancı yatırımcıların kararları yön üzerinde belirleyici olacak. Bu bahsettiğimiz ihtimaller seçimlerin hemen ardından olabilecek gelişmeler. Orta vadede durum çok farklı olabilir.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Endeksin kısa vadeli teknik görünümüne bakarsak, BIST 100 Endeksi’nin haftalık bazdaki grafikte 5 bin 305 puan seviyesinin üzerine çıkması olumlu. Bu durum, 2 Ocak 2023 haftasında başlayan düşüş trendinin üzerine çıkılması anlamı taşıyor. Ancak bu düşüş trendinin kırılmasının teyidi 55 bin 590 - 5 bin 720 puan bandının kırılmasıyla alınabilir.

Bu bölgenin altında gerçekleşmesi muhtemel yükselişleri tepki alımı şeklinde yorumlamakta fayda var. Olumlu senaryoda bu bölgenin hacimli kırılması endekste yukarı ivmeyi artırabilecek öneme sahip. Olası geri çekilmelerde ise yine 5 bin 300 puan seviyesine dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu noktanın altına inilmesi ve altında kapanış yapılması endekste ilk aşamada 4 bin 960 puan seviyesine kadar gerileme riskini ortaya çıkarabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
3
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
4
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
5
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
6
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde
﻿Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde
﻿Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde
﻿Basurotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Basurotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Basurotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Chicago, Nikola Jokic’in Denver’ını devirdi
﻿Chicago, Nikola Jokic’in Denver’ını devirdi
﻿Chicago, Nikola Jokic’in Denver’ını devirdi
﻿Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı
﻿Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı
﻿Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.