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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,51 değer kazanarak 5.291,04 puana yükseldi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 14:00
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 78,65 puan değer kazanarak 5.291,04'e çıktı. Toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,11 ve holding endeksi yüzde 1,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 1,45 ile spor oldu.

Analistler, küresel ölçekte resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günü Senato'da yapacağı açıklamalar ile cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalardaki beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.340 ve 5.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

(Kaynak: AA)

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