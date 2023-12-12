Borsa yeni güne yatay seviyede başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 7.727,37 puandan başladı.

KAYNAK: AA
Borsa yeni güne yatay seviyede başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,07 puan azalışla ve yüzde 0,01 değer kaybıyla 7.727,37 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 azalırken, holding endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile spor oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybıyla 7.728,44 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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