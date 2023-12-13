Borsa günün ilk yarısında geriledi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 düşerek 7.621,28 puana geriledi. Endeks, saat 13.00’te önceki kapanışın 127,57 puan altında seyretti. Toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira seviyesindeydi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 1,31 azaldı.

Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla düşüş yüzde 4,38 ile finansal kiralama, faktoring sektöründe yaşandı.

Analistler, ABD’de enflasyonun yavaşlamasının küresel hisse senedi piyasalarını olumlu etkilediğini belirtti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün son faiz kararını açıklayacağını ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası konuşacağını hatırlattı. Analistler, yatırımcıların Fed’in para politikası hakkında ipuçları arayacağını ve Fed’in faiz oranını yüzde 5,25-5,50 arasında tutacağını öngördü.

Analistler, ABD’de Fed’in faiz kararı ve Powell’ın konuşmasının yanında, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin de izleneceğini söyledi. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 7.590 ve 7.400 puanın destek, 7.760 ve 7.860 puanın direnç olduğunu ifade etti.

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