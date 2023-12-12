Ünlü iş insanı eşini ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti. Her şey bıraktığı mektupta gizli

Manisa'da iş insanı Alaattin Turantekin önce eşini katletti sonra da kayınbiraderini öldürüp, tabancayı başına dayayıp, tetiğe bastı. İşte bu gizemli olayı bıraktığı mektup aydınlatacak

KAYNAK: İHA
Ünlü iş insanı eşini ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti. Her şey bıraktığı mektupta gizli

Manisa, iş insanı Alaattin Turantekin, eşi Tülin Turantekin ve eşinin kardeşi Bülent Eslik'i katledip, intihar etmesi olayıyla çalkalanıyor. Ormanlık alanda, eşi ve kayınbiraderini öldürdükten sonra Turantekin'in oğluyla telefon konuşması yaptığı öğrenildi. O konuşmada Turantekin'in oğluna "Oğlum sana bir mektup bıraktım orada her şey yazıyor. Anneni ve dayını öldürdüm kendimi de vuracağım hakkını helal et" dedikten sonra silahı başına dayayıp, tetiğe bastı.

cinayet22334.jpg

PLANLA OLDUĞU ORTADA

Katliamın öncesinde ise Alaattin Turantekin (65) eşi Tülin Turantekin'i (58) arayarak hazırlanmasını isteyerek kendisini evden alacağını söyledi. Daha sonra, emlakçılık yapan kayınbiraderi Bülent Eslik'i de (55) arayarak önemli bir konu hakkında konuşacağını, iş yerine doğru gelmek üzere olduğunu dile getirdi. Saat 14.00 sıralarında kayınbiraderini ve eşin otomobili ile alan Alaattin Turantekin sık sık ailesiyle birlikte atış talimi yaptığı Çınarlıçeşme mevkisindeki ormanlık alana geldi.

cin444556.jpg

TETİĞE BASTI İNTİHAR ETTİ

Otomobilden inen üçlü ormanlık alanda yaklaşık bir saat konuştuktan sonra aile içinde yaşanan bir sorun nedeniyle tartışma başladı. Öfkeden çılgına dönen Alaattin Turantekin belinde taşıdığı ruhsatlı tabancayı çekerek önce eşi Tülin Turantekin'in başı ve göğsüne iki el ateş etti. Turantekin bu esnada kaçmaya çalışan kayınbiraderi Bülent Eslik'in sırtına ve başına olmak üzere üç el daha ateş etti. Eşi ve kayınbiraderinin kanlar içindeki cesetleri başında bir süre duran Alaattin Turantekin 15.30 sıralarında oğlu Emre Turantekin'i aradı. Konuşma sonrası silahın namlusunu başına dayayıp tetiğe bastı.

resim12.jpg

OLAYIN GİZEMİNİ MEKTUP AYDINLATACAK

Alaattin Turantekin'in oğlu Emre Turantekin telefon konuşmasının ardından babasına ulaşamayınca, durumu emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yerde yatan 3 kişinin silahla vurularak öldüğü belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonrası cesetler adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü Alaattin Turantekin'in sadece oğlunun okuması için bıraktığı mektubun açılması sonrası gizemli olay üzerindeki sır perdesinin aralanacağı öğrenildi.

cinayet555666.jpg

resim23.jpg

resim3.jpg

resim5.jpg

cenanan66778.jpg

İlgili Haberler
Erdoğan İstanbul adayını teşkilata kabul ettiremiyor. Flaş iddia
Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı ortaya çıktı. Hükümete yakın gazete açıkladı
Sarıgül’den Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. Meclis’te dikkat çeken anlar
Peynirde yapılan akılalmaz hile! Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı ortaya çıkardı
Öne Çıkanlar
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Son Haberler
Diyarbakır'da 1400 yıllık ibranice altın yazmalı kitabı satmaya kalktılar Gündem
Diyarbakır'da 1400 yıllık ibranice altın yazmalı kitabı satmaya kalktılar
Dünya Süper Lig'de yaşanan rezilliği konuşuyor: İğrençlik Spor
Dünya Süper Lig'de yaşanan rezilliği konuşuyor: İğrençlik
Karakafes otu gastriti iyileştirmesinden birçok derde derman oluyor Şifalı Bitkiler
Karakafes otu gastriti iyileştirmesinden birçok derde derman oluyor
400 milyon liralık boşanma davası. Eskortlarla fotoğrafları ortaya çıktı Magazin
400 milyon liralık boşanma davası. Eskortlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Hakem döven Faruk Koca'nın arkasındaki karanlık gücü Recep Çınar açıkladı Spor
Hakem döven Faruk Koca'nın arkasındaki karanlık gücü Recep Çınar açıkladı
12 Aralık Salı TV yayın akışında ne var? 12 Aralık Salı bugün hangi diziler var? Magazin
12 Aralık Salı TV yayın akışında ne var? 12 Aralık Salı bugün hangi diziler var?