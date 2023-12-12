Ünlü iş insanı eşini ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti. Her şey bıraktığı mektupta gizli

Manisa, iş insanı Alaattin Turantekin, eşi Tülin Turantekin ve eşinin kardeşi Bülent Eslik'i katledip, intihar etmesi olayıyla çalkalanıyor. Ormanlık alanda, eşi ve kayınbiraderini öldürdükten sonra Turantekin'in oğluyla telefon konuşması yaptığı öğrenildi. O konuşmada Turantekin'in oğluna "Oğlum sana bir mektup bıraktım orada her şey yazıyor. Anneni ve dayını öldürdüm kendimi de vuracağım hakkını helal et" dedikten sonra silahı başına dayayıp, tetiğe bastı.

PLANLA OLDUĞU ORTADA

Katliamın öncesinde ise Alaattin Turantekin (65) eşi Tülin Turantekin'i (58) arayarak hazırlanmasını isteyerek kendisini evden alacağını söyledi. Daha sonra, emlakçılık yapan kayınbiraderi Bülent Eslik'i de (55) arayarak önemli bir konu hakkında konuşacağını, iş yerine doğru gelmek üzere olduğunu dile getirdi. Saat 14.00 sıralarında kayınbiraderini ve eşin otomobili ile alan Alaattin Turantekin sık sık ailesiyle birlikte atış talimi yaptığı Çınarlıçeşme mevkisindeki ormanlık alana geldi.

TETİĞE BASTI İNTİHAR ETTİ

Otomobilden inen üçlü ormanlık alanda yaklaşık bir saat konuştuktan sonra aile içinde yaşanan bir sorun nedeniyle tartışma başladı. Öfkeden çılgına dönen Alaattin Turantekin belinde taşıdığı ruhsatlı tabancayı çekerek önce eşi Tülin Turantekin'in başı ve göğsüne iki el ateş etti. Turantekin bu esnada kaçmaya çalışan kayınbiraderi Bülent Eslik'in sırtına ve başına olmak üzere üç el daha ateş etti. Eşi ve kayınbiraderinin kanlar içindeki cesetleri başında bir süre duran Alaattin Turantekin 15.30 sıralarında oğlu Emre Turantekin'i aradı. Konuşma sonrası silahın namlusunu başına dayayıp tetiğe bastı.

OLAYIN GİZEMİNİ MEKTUP AYDINLATACAK

Alaattin Turantekin'in oğlu Emre Turantekin telefon konuşmasının ardından babasına ulaşamayınca, durumu emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yerde yatan 3 kişinin silahla vurularak öldüğü belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonrası cesetler adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü Alaattin Turantekin'in sadece oğlunun okuması için bıraktığı mektubun açılması sonrası gizemli olay üzerindeki sır perdesinin aralanacağı öğrenildi.