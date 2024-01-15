Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 10,18 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 7.996 puandan yeni haftaya giriş yaptı.

Bankacılık endeksi yeni haftaya düşüşle başlarken, holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endekslerinden en çok yüzde 1,36 artışla menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düş gösteren ise bankacılık endeksi oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi cuma günü yüzde 1,15 kazançla 7.986,47 puandan haftayı tamamlamıştı.

Analistlere göre küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başladı. Bu hafta boyunca yoğun veri gündemi takip edilecek.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's cuma akşamı Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak teyit edildiği, daha önce "durağan" olan not görünümünün ise "pozitif"e yükseltmişti..

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerini takip edecek. BIST 100 endeksinde 8.060 ve 8.150 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.