Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 53,77 puan artışla yeni haftaya 8.400,05 puandan giriş yaptı.

Açılışla birlikte hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla spor endeksi kazandırdı. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları ise en çok kaybettiren oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 2,16 değer kazancıyla 8,346 puandan haftayı kapamıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya küresel piyasalar karışık bir seyirle başladı.

Dünya genelinde merkez bankalarının şahin politikalarında vazgeçme eğilimi yavaş da olsa güvercin adımlar atılacağı yönündeki eğilimler analistlere göre belirsizlikler devam ediyor.

Bugün yurt içinde vei gündemi sakin. Yurt dışında ise ABD'deki Dallas Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.700 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.