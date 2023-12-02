Borsada bu hafta kazandıranlar ve kaybettirenler belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,83 kazançla kapattı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Endeks haftayı 8.026,27 puandan tamamladı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,19 kayıpla 7.477,44 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,90 azalışla 10.662,38 puan, Mali Endeksi yüzde 1,27 artışla 8.237,23 puan, Sanayi Endeksi yüzde 1,10 yükselişle 12.883,23 puan oldu.

KAYBETTİRENLER VE KAZANDIRANLAR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok kazandıran hisse yüzde 29,83 ile Ege Endüstri oldu. Ege Endüstri'yi, yüzde 24,52 ile Konya Çimento, yüzde 20,45 ile Sasa Polyester izledi.

En çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 15,72 ile Mia Teknoloji, yüzde 8,33 ile VakıfBank, 8,26 ile Borusan Boru Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 360 milyar 97 milyon lirayla Koç Holding, 359 milyar 835 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 295 milyar 377 milyon lirayla Tüpraş oldu.