Siyasetten çekilen Canan Kaftancıoğlu'nun yeni işi belli oldu. Kaftancıoğlu işine her gün gidiyor

Patronlar Dünyası’ndan Ali Kemal Erdem’in haberine göre; Dr. Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na seçildiği 2018 yılından beri sıklıkla adından söz ettiren bir siyasetçi oldu.

DOKTOR ARKADAŞLARIYLA KURDU EŞİ DE AYNI YERDE

Kaftancıoğlu’nun tıp merkezini zorunlu görev nedeniyle Sivas Suşehri Devlet Hastanesi’nde görevli olduğu dönemde birlikte görev yaptıkları arkadaşlarıyla açtığı biliniyor.

Kaftancıoğlu’nun çocuk doktoru olan eşi Ali Naki Kaftancıoğlu da aynı hastanede görev yapıyor, muayene amaçlı hasta kabul ediyor.

PARTİLİLERE YEREL SEÇİMDE ÇALIŞIN TELKİNİ

Kaftancıoğlu, şu an siyasette aktif görev almamakla birlikte yine de ziyaretçilerinin eksik olmadığı öğrenildi.

Kaftancıoğlu’nun tıp merkezinde kendisini ziyaret eden partilileriyle görüş alışverişini sürdürdüğü, yerel seçimde partileri için saha çalışmalarında aktif çalışmaları konusunda telkinlerde bulunduğu da kaydedildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA TAVIR ALDI

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 günü Ankara’da düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda da Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun da liderliği kaybetmesiyle eski işine yoğunlaştı.

Kaftancıoğlu, bugünlerde mesaisinin önemli bir kısmını İstanbul’da Bağcılar ilçesi Yüzyıl Semti’nde kurucu ortağı olduğu Özel Işık Tıp Merkezi’nde geçiriyor.

Burada yöneticilik yapan Kaftancıoğlu, tıbbi müdahalelere katılmıyor.

SİYASİ YASAK GETİRİLMİŞTİ

Kaftancıoğlu, Twitter paylaşımları nedeniyle 2019 yılında beş ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay, 2022 yılında üç ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 günü onarken iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

Cezanın beş yıldan az olması nedeniyle Kaftancıoğlu cezaevine girmedi ancak cezası süresince siyasi yasak getirildi. Getirilen siyaset yasağına karşın CHP İstanbul il başkanlığını fiili olarak sürdürmeye devam eden Kaftancıoğlu, görevini 8 Ekim 2023 günü yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’ni kazanan Özgür Çelik’e devretti.