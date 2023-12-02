Siyasetten çekilen Canan Kaftancıoğlu'nun yeni işi belli oldu. Kaftancıoğlu işine her gün gidiyor

CHP İstanbul eski İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu, görevinin sonlanmasının ardından eski işine döndü. Kaftancıoğlu, kurucularından olduğu tıp merkezinde yöneticilik yaptığı öğrenildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Siyasetten çekilen Canan Kaftancıoğlu'nun yeni işi belli oldu. Kaftancıoğlu işine her gün gidiyor

Patronlar Dünyası’ndan Ali Kemal Erdem’in haberine göre; Dr. Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na seçildiği 2018 yılından beri sıklıkla adından söz ettiren bir siyasetçi oldu.

DOKTOR ARKADAŞLARIYLA KURDU EŞİ DE AYNI YERDE

Kaftancıoğlu’nun tıp merkezini zorunlu görev nedeniyle Sivas Suşehri Devlet Hastanesi’nde görevli olduğu dönemde birlikte görev yaptıkları arkadaşlarıyla açtığı biliniyor.

Kaftancıoğlu’nun çocuk doktoru olan eşi Ali Naki Kaftancıoğlu da aynı hastanede görev yapıyor, muayene amaçlı hasta kabul ediyor.

tip-merkezi-canan-kaftancioglu.jpg

PARTİLİLERE YEREL SEÇİMDE ÇALIŞIN TELKİNİ

Kaftancıoğlu, şu an siyasette aktif görev almamakla birlikte yine de ziyaretçilerinin eksik olmadığı öğrenildi.

Kaftancıoğlu’nun tıp merkezinde kendisini ziyaret eden partilileriyle görüş alışverişini sürdürdüğü, yerel seçimde partileri için saha çalışmalarında aktif çalışmaları konusunda telkinlerde bulunduğu da kaydedildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA TAVIR ALDI

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 günü Ankara’da düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda da Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun da liderliği kaybetmesiyle eski işine yoğunlaştı.

Kaftancıoğlu, bugünlerde mesaisinin önemli bir kısmını İstanbul’da Bağcılar ilçesi Yüzyıl Semti’nde kurucu ortağı olduğu Özel Işık Tıp Merkezi’nde geçiriyor.

Burada yöneticilik yapan Kaftancıoğlu, tıbbi müdahalelere katılmıyor.

cansnnds.jpg

SİYASİ YASAK GETİRİLMİŞTİ

Kaftancıoğlu, Twitter paylaşımları nedeniyle 2019 yılında beş ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay, 2022 yılında üç ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 günü onarken iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

Cezanın beş yıldan az olması nedeniyle Kaftancıoğlu cezaevine girmedi ancak cezası süresince siyasi yasak getirildi. Getirilen siyaset yasağına karşın CHP İstanbul il başkanlığını fiili olarak sürdürmeye devam eden Kaftancıoğlu, görevini 8 Ekim 2023 günü yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’ni kazanan Özgür Çelik’e devretti.

İlgili Haberler
Borsada bu hafta kazandıranlar ve kaybettirenler belli oldu
Borsada bu hafta kazandıranlar ve kaybettirenler belli oldu
Canan Kaftancıoğlu’ndan Bakan Yerlikaya’ya, Süleyman Soylu sorusu
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
İki takımda kazanmayı hak etmedi. Konyaspor Alanya'da 1 puana razı oldu. Recep Çınar yazdı Spor
İki takımda kazanmayı hak etmedi. Konyaspor Alanya'da 1 puana razı oldu. Recep Çınar yazdı
Erdoğan’ı taklit eden fenomenin yerel seçim videosu kırdı geçirdi Gündem
Erdoğan’ı taklit eden fenomenin yerel seçim videosu kırdı geçirdi
Obeziteye karşı kışın nasıl beslenmeli? Ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar uyardı Sağlık
Obeziteye karşı kışın nasıl beslenmeli? Ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar uyardı
Nagihan Karadere'ye ölüm tehdidi Magazin
Nagihan Karadere'ye ölüm tehdidi
Artvin’de karaya oturan geminin önünde fotoğraf çılgınlığı Yaşam
Artvin’de karaya oturan geminin önünde fotoğraf çılgınlığı
Beşiktaş'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı. Kafilede 9 futbolcu yer almadı Spor
Beşiktaş'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı. Kafilede 9 futbolcu yer almadı
Hande Ataizi''nden olay yaratan pozlar Magazin
Hande Ataizi''nden olay yaratan pozlar