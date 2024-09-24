Borsada haftalar sonra kritik seviye aşıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borsada haftalar sonra kritik seviye aşıldı

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi güne yükselişle başladı. Endeks haftalar sonra kritik eşiği aştı. İşte ulaştığı rakam.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde hareketli gün...Bankacılık endeksi güne yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,17 değer kazancıyla başladı. Bu artış, BIST 100 endeksini de etkiledi.

Güne 9.911,41 puandan giriş yapan endeks öğle saatlerinde yukarı yönlü hareketi hızlandı. Yüzde 1,5'un üzerinde değer kazanan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi öğle saatlerinde 10 bin puanı aştı. Endeksi 10.031,73 puana ulaştı.

Borsadaki bu yükselişe neden olarak büyük şirketlerden gelen etkili alımlar gösterildi. BIST 30 Endeksi'ndeki artış ise yüzde 2'yi geçti.

Bankacılık endeksi de büyük yükseliş kaydetti. O yükseliş yüzde 3,14 olarak kayıtlara geçti. Teknoloji hisselerindeki yükseliş ise yüzde 2,5 oldu.

Borsa İstanbul en son 3 eylül günü 10 bin puna geçebilmişti. O tarihten sonra 9 bin 500 puan ile 10 bin puan arasında bir seyir izlemişti.

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