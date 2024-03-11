Borsada her şey tersine döndü. Rotayı değiştirdi

Geçen haftanın ilk yarısı satış ağırlıklı ikinci yarısı ise toparlanma çabasıyla geride kalmıştı. Seçimlerden sonra ekonomi yönetiminin değişmesi ve rasyonel politikalara dönülmesi uzun zamandır Türkiye’den çıkış eğiliminde olan yabancıların ilgisi yeniden Türkiye’ye dönmüştü.

Bu süreçte yabancılar hem hisse senedinde hem de tahvil piyasasında alımlar gerçekleştirdi. Dalgalı bir seyrin hakim olduğu geçtiğimiz hafta yabancı takası en hızlı artan ve azalan hisseler ile ilgili Ak Yatırım’ın raporu ilginç rakamları ifade ediyor.

Citibank ve Deutsche Bank takasındaki değişimleri analiz eden rapora göre, 1-8 Mart haftasında yabancı takası en fazla artan hisselerin başında Escar Turizm yer alıyor.

1 Mart’ta Escar Turizm hisselerinde yüzde 11,49 seviyesinde olan yabancı payı, 8 Mart tarihinde yüzde 15.76’ya yükseldi. İkinci sırada ise yabancı takası 3,19 puan artan İmaş Makine yer aldı.

Yabancı takası azalan şirketler sıralaması incelendiğinde borsanın lokomotif hisselerinin çoğunlukta olduğu dikkat çekiyor.

Geçen hafta yabancı takası en fazla artan ve azalan hisseler şu şekilde sıralandı: