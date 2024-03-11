Yerel marketlerden Ramazan kararı

Kaynak: AA
Yerel marketlerden Ramazan kararı
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı geldi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Türkiye'deki yerel perakende marketlerinden fiyat sabitleme kararı...Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, yaptığı yazılı açıklama geldi. Türkiye genelinde 7 bin 700 şubesi bulunan 14 perakende derneğinin çatı örgütünün Başkanı Ömer Düzgün, ramazan ayında tüketicilerin bütçelerini rahatlatmak için yeni bir kampanyaya imza attıklarını belirtti.

Ramazan ayı süresince yüzlerce üründe fiyatları sabitlediklerini duyuran Düzgün, Yerel zincir marketler olarak, vatandaşın bütçesine katkıda bulunmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti

Düzgün, "Bu süreçte, marketlerimizdeki fiyat istikrarını sağlamak ve halkımızın rahat bir ramazan geçirmesini temin etmek bizim önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

Düzgün, ramazan ayı hazırlığı için sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ramazan ayına hazırız. 7 bin 700 yerel zincir market mağazasında yüzlerce üründe fiyatları sabitledik. Vatandaşlarımız, bayram sonuna kadar her hafta bölgelere özel düzenlenecek kampanyalarla yüzlerce ürünü yüzde 25 daha erişilebilir fiyata satın alabilecek. Böylece bakliyattan yağa, çaydan şekere, undan makarnaya kadar yüzlerce temel gıda ürününe ramazan ayı sonuna kadar daha erişilebilir fiyata ulaşabilecekler. Gıdanın haricinde atıştırmalık, temizlik, deterjan, bulaşık makinesi ürünleri, kağıt ürünlerinde de indirim yapacağız."

Düzgün, tüm üretici ve tedarikçilerin kampanyaya destek olması çağrısında bulundu.

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