Bayram tatili kaç gün olacak? Kritik 'Pazartesi' detayı

30 günlük oruç süreci ve 31 Mart seçim yorgunluğu sonrasında gelecek olan Ramazan Bayramı tatili için tüm oteller, şimdiden hazırlıklarını bitirdi. Ramazan Bayramı tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da son buluyor.

13-14 Nisan hafta sonu da eklenince tatil süresi, 5,5 gün oluyor. 8 Nisan'ın da tatil ilan edilmesiyle, bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri olarak 9 güne uzatılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, hem Ramazan ayı hem de seçim sürecine vurgu yaparak mart ayı üçüncü haftası itibarıyla Nevruz döneminin de başlayacağını söyledi. Antalya'da Nevruz döneminde İran'dan ciddi düzeyde misafir ağırlandığını söyleyen Kavaloğlu, "Bütün Türk dünyası, Türk coğrafyasını da ilgilendiren bir tatil dönemi bu. Nevruz, baharın gelişini müjdeliyor. Hemen arkasından Avrupa'daki Paskalya tatili var ve sonrasında ramazan ayının bitimi ile Ramazan Bayramımız olacak. Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

'ÖNCEDEN AÇIKLANMASINI RİCA EDİYORUZ'

Antalya bölgesi ve KTTC ile birçok bölgede otellerin Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladığını, sanatçıların sahne alacağı etkinlikler hazırlandığını söyleyen Kavaloğlu, eğer 9 günlük tatil periyodu önceden açıklanırsa, rezervasyonları da erkenden alma şansı olacağını ve seçimin de bitmiş olması ile ülkemiz insanları Ramazan Bayramlarını iyi bir tatil olacağını söyledi.

'SEZONUN ERKEN BAŞLAMASINA DA SEBEP OLACAK'

Geçen yıl turizm sezonunun çok geç başladığını da anımsatan Kavaloğlu, bu sene Ramazan Bayramı süresinin uzayabilme ihtimali ile sanatçılı otellerin yoğunluğunun arttığının özellikle Antalya'da ve Kuzey Kıbrıs'ta bu durumun olduğunu söyledi.

Kavalaoğlu, bu anlamda, sezonun erken başlamasına da sebep olacak peş peşe gelen Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatilleri bulunduğunu açıkçası sezonun gerçek anlamda, tam tarihinde, nisan ayında başlamasına sebep olacağını söyledi.

'REZERVASYONLARIN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, 8 Nisan gününün de tatil ilan edilmesi ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasının turizm sektörüne önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Saatçioğlu, pazartesi gününün resmi tatil ilan edilmesi ihtimalinin yüksek olduğunu böyle bir karar alındığı takdirde son dakika rezervasyonlarının artacağını söyledi.