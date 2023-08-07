Borsa'da yeni rekorlar. Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı gerçekleşti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 126 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks gün içinde yüzde 0,94 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Öte yandan gün içinde görülen 7.493,87 puan ise kaydedilen en yüksek rekor oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,35 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,63 ile kimya, petrol, plastik oldu.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlerken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİNE DİKKAT

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin olacağını, yurt dışında Çin ve ABD'de dış ticaret dengesi, Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.600 seviyelerinin direnç, 7.300 puan destek konumunda olduğunu ifade etti.