'Borsada yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon dolar götürdüler

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nce "borsada yatırım yaparak yüksek kazanç elde etme” vaadiyle 29 ilde 41 farklı olayda vatandaşları 1 milyon dolar dolandıran zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul, Sakarya ve Kırşehir'de 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, “bilişim sistemleri kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçu çerçevesinde "kendilerini yatırım danışmanı" olarak lanse edip, “borsada yatırım yaparak yüksek kazanç elde etme” vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağlayan zanlılara yönelik operasyon düzenledi.



10 AY TEKNİK TAKİP YAPILDI

Zanlılar elde ettikleri suç gelirlerinin bir kısmını kurdukları paravan şirketler üzerinden kişisel hesaplara, buradan da tespit edilemeyen kripto varlık cüzdanlarına, bir kısmını ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan şirketlere aktardığı 10 aylık teknik çalışma sonrası belirlendi.

Dolandırıcılığa karışan 12 şahıs ile ilgili olarak yürütülen operasyonda, şahısların bu yöntemle Karabük ile birlikte toplam 29 ilde 41 farklı olayda vatandaşları yaklaşık 1 milyon dolar dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.



7 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI

Zanlıların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Sakarya ve Kırşehir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda, İstanbul'da 2, Sakarya'da 3, Kırşehir'de 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

