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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,04 artışla 5.057,53 puandan başladı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 10:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 1,04 artışla 5.057,53 puandan başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,23 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 5.057,53 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92'yle inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,01'lik sınırlı düşüşle orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 3,08 artarak 5.005,30 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, endeksin haftalık bazdaki kazancı yüzde 0,85 oldu.

Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi küresel pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıktığını söyledi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Fed üyelerinin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de Hazine bütçe dengesinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.930 seviyesinin destek, 5.100 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 869 milyon dolar, 2022 sonunda ise 48,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

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