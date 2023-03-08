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Borsa İstanbul yeni güne yatay başladı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 5.378,88 puandan başladı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 10:20
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 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni güne 5.378 puandan giriş yaptı

Borsa İstanbul yeni güne yatay başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,02 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 5.378,88 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,05 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile taş, toprak, en çok gerileyen yüzde 0,96 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 0,19 azalışla 5.381,90 puandan kapandı.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senato'sunda yaptığı açıklamalarında şahin tonun öne çıkmasıyla küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlediğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Powell'ın açıklamalarının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.

Powell'ın bugün de Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalarla birlikte ülkede ADP özel sektör istihdamı ve açık iş sayısı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydeden analistler, piyasalardaki oynaklığın devam edebileceğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde büyüme ve Fed'in Bej kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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