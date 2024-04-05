Borsayı onlar yükseltip onlar düşürüyor. Bu yatırımcıların kim olduğunu öğrenin

BIST pay senedi piyasasında toplam yatırımcı sayısı 2024’ün ilk çeyreğinde 52 bin 725 kişi artışla 8 milyon 216 bin 62 kişiye, toplam portföy değeri de yüzde 23,3 büyüyerek 5,1 trilyon TL’yi gördü.

2023’ten beri süregelen halka arzlarla küçük yatırımcıların odak noktası olan Borsa İstanbul’da (BIST), toplam yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aşarken, 5,1 trilyon lira olan toplam portföyün yüzde 80’in üzerindeki bölümü sadece 19 bin 62 “mega yatırımcı”ya ait vurgulanıyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) saklama verileri kapsamında BIST’te toplam yatırımcı sayısı mart ayı sonu itibarıyla 8 milyon 185 bin 404’ü yerli yatırımcı olurken, 30 bin 658’i yabancı olmak üzere totelde 8 milyon 216 bin 62’ye çıktı.

Önceki aya kıyasla yerli yatırımcı sayısı 52 bin 290, yabancı yatırımcı sayısı 435 ve böylece toplam sayı 52 bin 725 artış kaydetti.

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BIST hisse senedi piyasasında portföy dilimine oranla yatırımcıların dağılımı incelendiğinde ise çarpıcı bir tablo meydana getiriyor. Mart sonu itibarıyla 17 bin 274’ü yerli yatırımcı olurken, 1.812’si yabancı olmak üzere 10 milyon liranın üzerinde portföye sahip toplam 19 bin 86 “mega yatırımcı” yer alıyor.

Borsa’daki tüm yatırımcıların sadece yüzde 0,2’lik bölümünü meydana getiren bu yatırımcılar, 4 trilyon 105,6 milyar TL ile toplam hisse senedi portföyünün yüzde 80,1’ini elinde bulunduruyor.

Diğer bir ifadeyle BIST pay piyasasındaki yatırımcıların yüzde 99,8’ini oluşturan 8 milyon 196 bin 981 kişi, toplam portföyün 1 trilyon 20,6 milyar lira ile sadece yüzde 19,9’una sahip konumda.