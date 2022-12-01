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BOTAŞ, doğal gaz abonelerini dolandırıcılığa karşı uyardı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kendilerini özel şirket yetkilisi olarak tanıtarak BOTAŞ'tan uygun fiyata doğal gaz temin ederek bu gazı satabileceklerine yönelik söylemlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:51
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ doğal gaz abonelerini uyardı: Uygun fiyata doğal gaz temin ederek bu gazı satabileceklerine yönelik söylemlerde bulunanlara itibar etmeyin

BOTAŞ, doğal gaz abonelerini dolandırıcılığa karşı uyardı
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Şirketten yapılan açıklamada, bazı şahıs veya şirketlerin BOTAŞ ve yetkilileri tarafından düzenlenmemiş sahte belgeler kullanmak suretiyle uygun fiyata doğal gaz tedarik edebilecekleri vaadiyle yurt içi ve dışında sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetlerine teşebbüs ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Dolandırıcılık faaliyetleri dolayısıyla oluşacak mağduriyet ve zararlardan BOTAŞ'ın sorumlu olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendilerini özel bir şirketin yetkilisi olarak tanıtarak, Kuruluşumuz tarafından kendilerine teklif edilen uygun fiyatta doğal gaz olduğu, bu doğal gazı satabilecekleri ve benzeri söylemlerde bulunan şahıslara itibar edilmemelidir. Anılan faaliyetlere konu evrak Kuruluşumuz ve yetkilileri tarafından düzenlenmemiş olup sahte belgedeki imzalar da Kuruluşumuz yetkililerine ait değildir. Şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını teminen Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Olası bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması adına, Kuruluşumuz logosu, Kuruluşumuz ve yetkililerinin adı ve taklit edilen imzaları kullanılmak suretiyle düzenlenen sahte belgelerle uygun fiyata doğal gaz tedarik edebileceklerini söyleyerek menfaat talep eden kişi ya da kuruluşlara itibar edilmemelidir."

Açıklamada, bu ve benzeri vaatlerle karşılaşılması halinde BOTAŞ ile irtibata geçilmesi, belgelerin sahte olduğunun teyidi ya da zarara uğranılması hallerinde adli makamlar nezdinde başvuruda bulunulması gerektiğine işaret edildi.

(Kaynak: AA)

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