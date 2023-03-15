Boruçiçeçi bitkisi nefes darlığına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Boruçiçeçi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Boruçiçeçi bitkisinin nefes darlığına iyi gelmesinden astıma kadar birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Nefes açlığı olarak da bilinen nefes darlığı, kişinin günlük aktivitelerini yapmasına engel olan ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Pek çok farklı sebepten dolayı oluşabilen bu durum, kişinin soluk alıp verişini hissetmesi ve bu eylemi yaparken güçlük hissetmesi ile karakterizedir. Bazı durumlarda akciğere bağlı olarak gelişen nefes darlığı, kalp problemlerine ya da tamamen psikolojik nedenlere bağlı olarak da görülebilir. Bu yüzden nefes darlığı, akciğere bağlı sebepler ve akciğer dışı sebepler olarak iki ayrı statüde değerlendirilir. Ani olarak başlayan nefes darlığı problemlerinin ana kaynağı çoğunlukla kalp ve akciğere bağlı olarak gelişirken, günler içinde yavaş yavaş ortaya çıkan sebepler ise subakut ve kronik nedenler olarak değerlendirilir. Yalnızca akciğer ya da kalp rahatsızlığı yaşayan hastalar değil, burun yapısında eğrilik, şişlik şekil bozuklukları, kemik problemleri olan hastalarda nefes alışverişinde sorun yaşayabilir. Kapalı rinoplasti nedir diye merak eden hastalar genellikle burundaki şekil bozukluğuna bağlı olarak nefes alışverişi, uyku problemi gibi sağlık sorunları da yaşayan hastalar olabilir. Nefes darlığı nedenleri genel olarak bu şekilde sıralanır. Sebebi ne olursa olsun, nefes darlığı yaşayan kişilerin, bu durumu mutlaka önemseyerek, bir an önce hekime başvurması gerekir.

BORUÇİÇEÇİ BİTKİSİ NEDİR?

Çançiçekgillerden; çiçekleri boru biçiminde olan bir bitkidir. Çiçekleri turuncu renktedir.

BORU OTUNUN BİLİNEN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Bir hekim kontrolünde tüketilmesi önerilen, aşırı etkiye sahip oldukça tehlikeli bir bitki türüdür. Tek başına alınan bir kararla bu bitkinin tüketilmesi felçlere ve ölümlere sebebiyet verebilmektedir.

Aşırı kullanımlarında ise halüsinasyon görme ihtimali oldukça yüksektir. Bunun sebebi direk beyne etki etmesidir. Kişilikte bozukluklara sebep olabilmektedir. Kişilerde saldırgan tavırlara, duygu karmaşalarına sebep olduğu gözlemlenmiştir.

Özellikle Boru Otunun çeşitlerinden bir tanesi olan Datura stramonium, en tehlikeli olan türdür. İçerisinde bulunan etken maddesi zehir barındırdığından kişilerde birkaç dakika içerisinde bilinç kaybı oluşturabilmektedir. Bu bitkinin yanlış tüketilmesi ölümcül olduğundan dolayı beklemeden hemen doktora gidilmesi gereklidir.

En büyük yan etkilerinden birisi de zehirlenmedir. Fazla miktarda bu bitkinin tüketilmesi ile vücutta terleme başlar, göz bebeklerinde büyüme gözlemlenir ve solumada zorlanmalar başlar. Kısa bir süre sonrasında ise bu durum uyku ile sonuçlanır. Zehirlenmenin devamında görme ve duyma yetilerinin kaybolması gerçekleşebilir. Aşırı tüketiminde ise konuşma kaybı ile başlayan aksaklıklar felç ve ölüm ile sonuçlanır.

BORU OTU NE İŞE YARAR, NE İÇİN KULLANILIR?

Boru Otunun bilinen pek çok faydası var. Doktor kontrolünde kullanıldığı zaman etkilerini görmek oldukça kısa zaman alacaktır.

Uyuşturucu özelliği sayesinde acı ve ağrıların giderilmesinde kullanılır. Kısa bir süre içerisinde hemen etki eder.

Nefes darlığı problemlerine de iyi geldiği bilinmektedir. Bu sebeple astım ve bronşit gibi üst solunum yolu hastalıklarının tedavilerinde kullanılabilmektedir.Rahatlatma özelliği olduğundan dolayı, kaslarda meydana gelen spazmların tedavilerinde kullanılabilmektedir. Bu sebeple kas ağrılarında ve romatizma gibi hastalıkların vermiş oldu ağrıların dindirilmesinde tercih edildiği bilinmektedir.

Çoğu kişinin yaşadığı, ciltte meydana gelen egzama problemlerinin tedavilerinde de Boru Otunun etkili olduğu bilinmektedir. Doğru bir biçimde kullanılması halinde egzamanın ortadan kalkmasını rahatlıkla sağlayabilmektedir.

Rahatlatıcı bir etkiye sahip olmasından dolayı, terleme sıkıntısı yaşayan kişilerde fazla miktarda salgılanan ter, mide asidi ve tükürük gibi salgıları azalttığı bilinmektedir.