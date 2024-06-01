Borussia Dortmund Real Madrid maçı hangi kanalda? Ne zaman

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Borussia Dortmund Real Madrid maçı hangi kanalda? Ne zaman

Futbolseverlerin gözü kulağı bu maçta...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonu şampiyonu, Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki heyecanla beklenen final maçında belli olacak.

Bu prestijli Avrupa kulüp turnuvasının finali, Londra'daki ünlü Wembley Stadı'nda Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Maçın hakemliğini Sloven Slavko Vincic yapacak, yardımcı hakemler olarak yine Slovenya'dan Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic görev alacak.

Dördüncü hakem olarak Fransız François Letexier'i göreceğiz. VAR hakemi olarak ise Sloven Nejc Kajtazovic, Rade Obrenovic ve İtalyan Massimiliano Irrati yer alacak.

Bu önemli karşılaşma, TV8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak futbolseverlere ulaştırılacak.

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