3 Araç peş peşe çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
3 Araç peş peşe çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında üç aracın çarpışması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı.

Olay, Hatip Mahallesi'ndeki Sarılar Yolu Karatepe Cezaevi civarında akşam vakti gerçekleşti. 59 ABM 061 plakalı aracı kullanan Erdem Koç, Burak Koç yönetimindeki 59 AIJ 108 plakalı aracı geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen Sercan Arıcan'ın aracıyla çarpıştı, bu esnada Burak Koç'un aracı da kazaya karıştı.

Erdem Koç ve eşi Birsen Koç kaza yerinde hayatlarını kaybetti. Yaralılar Sercan Arıcan, Nihan Arıcan, Muradiye Yavuz ve iki çocuk hemen hastaneye sevk edildi, ancak Muradiye Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdem Koç'un, oğlu Burak Koç'un aracını geçmeye çalıştığı sırada kaza gerçekleştiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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