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Borussia Dortmund'tan depremzedeler için flaş karar

Borussia Dortmund, özel tasarım formaları depremzedeler yararına açık artırmaya çıkaracak.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 21:08
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Borussia Dortmund'tan deprem yardımı

Borussia Dortmund'tan depremzedeler için flaş karar
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Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, ligin 21. haftasında Hertha Berlin ile karışılacağı maçta futbolcuların giyeceği özel tasarım siyah renk formaları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için açık artırmayla satışa çıkaracak.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye sınır bölgesinde meydana gelen depremlerin şimdiden son yüz yılın en kötü doğal afetleri arasında yer aldığına işaret edildi.

Açıklamada, kulübün, depremzedelere bir kez daha yardım etmek için 19 Şubat Pazar günü Hertha Berlin ile yapılacak karşılaşmada oyuncuların giyeceği “özel formaları” açık artırmaya çıkarmaya karar verdiği aktarıldı.

Taraftarların Türkiye’de ve Suriye’deki insanlara yardım etmek için bağışta bulunmaları için de çağrı yapıldı.

 

 

 

 

 

 

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