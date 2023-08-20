Boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

KAYNAK: İHA
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Olay, gece saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan boş arazide yaşandı.

Arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, 30-35 yaşlarında olan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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