Boş arazide erkek cesedi bulundu

Adıyaman’da boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Boş arazide erkek cesedi bulundu

İHA’nın haberine göre, Adıyaman Merkez Malazgirt Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde ilerleyen yürüyüş yapan vatandaşlar boş arazi içerisinde oturmuş bir vaziyette olan bir erkek cesediyle karşılaştı.

aw875661-02.jpg

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan ve kim olduğu henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarındaki erkek cesedinde darp izlerine rastlandı.

Olay yerinde incelemesi yapılan erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

aw875661-03.jpg

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları Magazin
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme Spor
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı Güncel
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi Spor
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak Spor
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti Yaşam
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız Spor
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız