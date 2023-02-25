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Boş araziye kaçak hafriyat döktü. Bir de tehdit etti

Hem suçlu hem güçlü...İşte bu söze örnek bir olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Boş araziye kaçak hafriyat döken şoför, o anları görüntüleyen vatandaşı böyle tehdit etti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:08
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Boş araziye kaçak hafriyat döktü. Bir de o anları görüntüleyen vatandaşı tehdit etti

Boş araziye kaçak hafriyat döktü. Bir de tehdit etti
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DHA'nın haberine göre Arnavutköy'de dorsesindeki hafriyatı boş araziye döken şoför, kendisini görüntüleyen kişileri "başına iş arama" diyerek tehdit etti. Görüntülenmesine rağmen tehditlerine devam eden şoförün rahat tavırları dikkat çekti. 

Arnavutköy'e bağlı Sazlıbosna Mahallesi'ndeki boş araziler, kaçak hafriyatçıların talanına maruz kalmaya devam ediyor. Kesilen cezalara rağmen bir hafriyat kamyonu sürücüsü, 22 Şubat Çarşamba günü dorsesindeki tonlarca hafriyat toprağını tarım arazisine döktü. Kaçak hafriyat dökümünü cep telefonuyla görüntüleyen bir kişi ise kamyon şoförü tarafından tehdit edildi. Kendisini görüntüleyenleri "250 trilyon borcum var, başına iş arama" diyerek tehdit eden kamyon şoförünün rahat tavırları dikkat çekti. Kamyon şoförü, tehditlere rağmen hafriyat toprağını tarım arazisine dökerek uzaklaştı. 

 

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