Boşandığı erkek tarafından öldürülen Nursena’nın tabutunu kadınlar taşıdı

Kaynak: AA
Boşandığı erkek tarafından öldürülen Nursena’nın tabutunu kadınlar taşıdı
Ankara’da boşandığı erkek tarafından öldürülen Nursena Kozan’ın tabutunu kadınlar taşıdı. Nursena, “kadına şiddete hayır” sloganlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Sincan’da boşandığı erkek tarafından başından silahla vurularak öldürülen Nursena Kozan (25), son yolculuğuna uğurlandı.

Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki evinin önünde, boşandığı Şafak Şahin tarafından başından vurularak öldürülen Kozan'ın cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazının ardından kadın yakınları tarafından kaldırılan Kozan’nın cenazesi, "kadına şiddete hayır" sloganları eşliğinde cenaze arabasına taşındı.

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NE OLMUŞTU?

Sincan ilçesinde 13 Aralık'ta Şafak Şahin, boşandığı Nursena Kozan'ı başından silahla vurularak ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Şafak Şahin ise, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanıp, "tasarlayarak eski eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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