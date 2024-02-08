Boşandığı eşini öldüren şahıs dağ evinde yakalandı

Kaynak: İHA
Boşandığı eşini öldüren şahıs dağ evinde yakalandı
Burdur’da eski eşini önce tüfekle yaralayıp sonra da bıçakla öldüren şahıs Denizli’de saklandığı dağ evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Burdur’un Çavdır ilçesinde sabah 08.30 sıralarında bir otelde konaklayan Özlem Şımarık isimli bir kadın, 14 Ocak tarihinde boşandığı T.Y. isimli eski eşi tarafından otel odasında önce tüfekle vuruldu sonra da bıçakla yaralandı.

Vurulan Özlem Şımarık, kaldırıldığı Çavdır Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Meydana gelen cinayet öldürme suçuyla ilgili, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan katil T.Y. isimli şahıs ve kaçmasına yardım eden 5 kişinin yakalanmasına yönelik, emniyet ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda T.Y isimli şahıs Denizli’nin Çameli ilçe merkezinde bulunan bir dağ evinde olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda dağlık alana kaçmaya çalışırken yakalanan T.Y. gözaltına alındı. Cinayette kullanılan suç aleti tüfek ve bıçak şahısla birlikte ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahsın kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 5 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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