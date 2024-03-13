Uzman çavuşa istenen ceza belli oldu! Dini nikahlı eşini ormanda öldürmüştü

Kaynak: DHA
Uzman çavuşa istenen ceza belli oldu! Dini nikahlı eşini ormanda öldürmüştü
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı çocuğunun annesi Yeliz Yolcuoğlu'nu (40) tabancayla 8 el ateş ederek öldüren Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Dankal (33) hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 28 Aralık 2023'te Çaycuma ilçesine bağlı Muharremşah köyünde meydana geldi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Dankal izin alarak, dini nikahla yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu, çocukları A.D. ve yeğeni H.D. ile birlikte memleketi Zonguldak'a gitti. Dankal ile Yolcuoğlu arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Bunun üzerine Muhammet Dankal, Yolcuoğlu'nun Zonguldak’taki evinin 150 metre yukarısındaki ormanda otomobilini durdurdu. Tartışma devam ederken uzman çavuş, burada Yolcuoğlu'na tabancayla 8 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından jandarmaya teslim olan Dankal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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YEĞENİ BAĞIRINCA DURMUŞ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak Muhammet Dankal hakkında iddianamesini hazırladı. İddianamede, Dankal’ın ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıktan sonra 8 el ateş ettiği, yeğeni H.D.’nin bağırması üzerine, eşini bırakarak ağabeyi S.D.’nin evine gidip durumu anlattığı bildirildi. S.D.’nin yaptığı kontrolde Yolcuoğlu’nun öldüğünü belirlediği ve jandarmayı aradığı ifade edildi. Dankal hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

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UZAKTAN ATEŞ ETMİŞ

Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nın raporuna yer verilen iddianamede, Dankal’ın dini nikahlı eşine yaptığı atışların ‘uzak atış’ olduğu da yer aldı. Muhammet Dankal’ın iddianamede yer verilen savunmasında, “Bana sürekli hakaret ediyordu. Ahlaksızlık yaptığıma dair ithamlarda bulunuyordu. Beni aldatacağını söylemişti. Olay günü de yolda sürekli tartıştık. Olay yerine gelince Yeliz, midesinin bulandığını ve botlarını giyeceğini söyleyip araçtan indi. Ben de yardım etmek istedim. Tekrar tartışmaya başladık. Bana ‘ağabeyinin evine gelmeyeceğim’ deyip küfretti. Montumun cebinden görev silahımı çıkarıp 1-2 metre mesafeden hedef gözetmeksizin ateş ettim. Pişmanım, ağır ithamları nedeniyle bir anlık öfkeyle olay meydana geldi” dedi.

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İddianame Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Dankal ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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