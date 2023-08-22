Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı marketin ortasında kalbinden bıçakladı

Antalya'da Mehmet Yavlak (32), boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı (28) çalıştığı zincir markete gelerek, kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli kocanın kayıplara karıştığı açıklandı.

KAYNAK: DHA
Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı marketin ortasında kalbinden bıçakladı

Olay, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde bulunan zincir markette meydana geldi. Esnaflık yapan Mehmet Yavlak ile boşanma aşamasındaki eşi 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşanıyordu. Çift arasında bu sabah yine tartışma yaşandı. Mehmet Yavlak, akşam saatlerinde eşinin çalıştığı zincir market şubesine geldi. Markete giren Yavlak, eşini bıçakla kovalamaya başladı. Büyük korku yaşayan kadın ile market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sümeyye Yavlak kendisini depoya kilitledi, ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırarak eşi Sümeyye Yavlak'ı defalarca kalbinden bıçakladı. Mehmet Yavlak, daha sonra elinde bıçakla kaçtı.

Adrese gelen sağlık ekibi, Sümeyye Yavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

'GELME DEDİM'

Acı haberi alarak olay yerine gelen Sümeyye Yavlak’ın kayınvalidesi Emel Yavlak, “Gelme dedim kuzum. Yavruma ben ne diyeceğim. Niye geldin ölmeye mi geldin kuzum” diye feryat etti.

Sümeyye Yavlak'ın Isparta'dan gelen kız kardeşi ise zincir markete girmeye çalıştı. Sinir krizi geçiren kız kardeş, "Kardeşim nerede" diye feryat etti. Markete girmeye çalışan kız kardeşi ekipler güçlükle sakinleştirdi.

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