Öğretmenler dikkat. Başvuru tarihleri ve şartları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme taleplerini karşılamak üzere 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurulara açılacağını açıkladı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin başvuru yapabilmeleri için öncelikli olarak MEBBİS sistemi üzerinden giriş yapmaları gerekecek. İkinci adım olarak ‘Yer Değiştirme’ menüsünden ‘İl içi yer değiştirme’ sekmesi üzerinden başvuru sayfasına giriş yapılacak.

Açılacak olan sayfada gerekli bilgiler doldurulduktan sonra istenen belgeler sisteme yüklenecek. Bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yüklenildiğini kontrol ettikten sonra başvuruyu onaylamak yeterli olacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru yapacak öğretmenlerden istenen şartlar ise belli oldu.

Bu kapsamda, asli olarak görev yapılan şehirde en az 3 yıl boyunca kesintisiz görev yapma şartı aranıyor.

Görevdeyken ya da idari soruşturma sebebiyle görev yeri değişen öğretmenler, eski görev yerlerine 4 yılı doldurmadan yeniden başvuru yapamıyor.

Sınav esnasında ya da yerine getirilmesi gereken sağlık koşullarına bir usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan öğretmenler de başvuru yapabilecek öğretmenlerin kapsamı dışında yer alıyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

- Yapılan başvurular puanlama sistemine göre değerlendirilecek.

- Puanlamada hizmet süresi, başarı puanı, aile birleşimi gibi kriterler belirleyici olacak.

- Atama sonuçları 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulacak.