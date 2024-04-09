Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Çamlıtepe Caddesi'nde Murat B., geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur B.'yi sokak ortasında defalarca kez bıçakladı.

Çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri Murat B.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan Şeyda Nur B.'yi hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralanan kadının üç kez kalbinin durduğu ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, olay anı bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Murat B.'nin eşini defalarca bıçakladığı ve çevredekilerin şahsı ikna etmeye çalıştığı görüldü.