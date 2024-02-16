Bosch Türkiye 2023 yılında çift haneli büyüme elde etti

Kaynak: Haber Merkezi
Bosch Türkiye 2023 yılında çift haneli büyüme elde etti
Bosch Türkiye, geçen yıl yurt içinde 60 milyar liralık konsolide satış gelirine ulaşırken, bir önceki yıla kıyasla euro bazında yüzde 29'luk büyüme kaydetti.

Bosch, Türkiye’de 2023 mali yılında, konsolide olmayan şirketlerin satışları ve bağlı şirketlere sağlanan şirket içi teslimatlar dahil olmak üzere 145 milyar TL (yaklaşık 4,4 milyar Euro) satış geliri elde etti. Euro bazında artış yüzde 6 oldu. Şirket, yurt içinde 60 milyar TL’lik (yaklaşık 2,3 milyar Euro) konsolide satış gelirine ulaşırken, bir önceki yılla karşılaştırıldığında Euro bazında yüzde 29’luk büyüme kaydetti.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, “Sosyoekonomik ortamda devam eden zorluklara rağmen, 2023 yılında pazarda sağlıklı bir büyüme elde ettik. Performans, beklentilerimizi aştı” dedi.

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GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE YATIRIM YAPIYOR

Bosch, başarısını daha da ileriye taşımak ve Türkiye'deki yeşil ve dijital dönüşümü şekillendirmeye devam etmek için geleceğin teknolojilerine yönelik yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bunu başarmak üzere başta kamu kurumları, meslek okulları ve üniversiteler olmak üzere paydaşlarıyla iş birliğini yoğunlaştıracaklarını belirten Daniel Korioth, “Eğitim ve gelişim programları ve sürekli know-how transferi yoluyla insan sermayemize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'de güçlü bir ayak izimiz var. Ülkeye uzun vadeli bağlılığımızı sürdürmeye ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmaya kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

31 Aralık 2023 itibarıyla Bosch'un Türkiye'deki çalışan sayısı yaklaşık 19.800 oldu.

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