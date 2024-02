Kuzu etine zam geldi. Artık resimlerine kuzu kuzu ekmek banarsınız

Bir markette kuzu kuşbaşının kilosu 779,90 TL’den satılırken, kuzu külbastı kıvırcığın kilosu ise 805,90 TL’den satılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün emeklilere 3.000 TL’lik ikramiye müjdesini verdi. Fakat bu 3 bin TL neye ne kadar yarayacak?

Et fiyatlarının 800 TL’yi aştığı Türkiye’de 2024 yılında, vatandaşlar hala ucuza et alabilmek için indirim peşinde koşuyor ya da Et ve Balık Kurumu önünde uzun kuyruklarda bekliyor.

Yüksek enflasyon ve kur ortamında üreticilerin maliyetleri hızla yükseliyor. Yem fiyatlarındaki yükseklik besicilikteki zorlukları beraberinde getiriyor.

Üreticiden çıkan bu ürünler aracılardan geçtikten sonra tezgahlarda yüksek fiyatlarla yerini alıyor.

Ancak asgari ücretli ve dar gelirliler rafları sadece kuzu kuzu izliyor.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ALIM GÜCÜ

2024 yılı için Türkiye’de aylık asgari ücret net 17.002,12 TL ve brüt 20.002,50 TL olarak belirlendi. Toplumun yüzde 42’si asgari ücretle çalışıyor. Bu maaşla 21 kilo kuzu kuşbaşı ya da külbastı alınabiliyor. Diğer giderler ise henüz buna dahil değil.